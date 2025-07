Across the movies torna in arena San Biagio con A Complete Unknown il racconto degli esordi di Bob Dylan

A Complete Unknown, il film sui primi anni di carriera di Bob Dylan torna al cinema a Cesena lunedì 28 luglio alle ore 21.30 grazie alla rassegna di cinema e musica Across the Movies che torna in arena San Biagio con un ricco calendario di proiezioni. Protagonista del film è Timothée Chalamet che. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Cristina Plevani torna a casa: il messaggio commuove l’Italia intera - La storia di Cristina Plevani: dal primo Grande Fratello al trionfo sull’Isola dei Famosi 2025. Un racconto avvincente di coraggio e riconoscenza.

Atletica: domenica 11 maggio torna a Caserta la JoyRun - Tempo di lettura: 2 minuti Tutto pronto per la terza edizione campana della JoyRun, la competizione podistica nazionale ideata dai centri McArthurGlen in Italia, in programma il prossimo 11 maggio a Caserta.

WEC, 6h Spa: Ferrari torna davanti con Fuoco nella FP3 - Ferrari torna al comando a Spa-Francorchamps nella terza sessione di prove libere in vista della 6 Ore valida per il FIA World Endurance Championship.

Giovedì 31 Luglio torna sul grande schermo dell'Arena Eden il bellissimo ed emozionante film "Stranizza d'Amuri". Sarà presente anche il regista Giuseppe Fiorello ? Evento imperdibile per la quale è già attiva la prevendita Vai su Facebook

Torna l’Arena Borghesi, tra film classici e restaurati - Torna l’Arena Borghesi, tra film classici e restaurati La prima proiezione del calendario il 18 giugno, poi si andrà avanti tutta l’estate. ilrestodelcarlino.it scrive

Torna Roma Cinema Arena al Parco degli Acquedotti, tra gli ospiti ... - Dal 26 giugno al 24 luglio, la Fondazione Cinema per Roma torna con la quarta edizione di Roma Cinema Arena, la grande sala cinematografica all’aperto di circa mille posti situata al Parco degli ... Scrive adnkronos.com