Si è concluso il maxi intervento di Acque Spa sulla condotta di distribuzione per migliorare il servizio idrico per un numero rilevante di utenze ed eliminare il rischio di perdite su un tratto di rete datato e quindi soggetto in passato a frequenti rotture. Può considerarsi pienamente raggiunto – spiega una nota – il duplice obiettivo con cui era cominciato il progetto di risanamento dell’acquedotto in via della Monca a Casciana Alta, nel comune di Casciana Terme Lari. Una operazione significativa, avviata circa un anno fa da Acque e recentemente conclusa con i collegamenti della nuova infrastruttura alla rete idrica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Acquedotto, i lavori: "Ora stop alle perdite"

In questa notizia si parla di: acquedotto - perdite - lavori - stop

Acquedotto, i lavori: "Ora stop alle perdite" - progetto del gestore idrico che punta alla digitalizzazione e all’efficientamento degli acquedotti, con l’obiettivo di diminuire le perdite e rendere la rete idrica più sostenibile. Lo riporta lanazione.it

