Acquario di Roma 20 anni tra debiti cause legali e ritardi | Impossibile aprirlo entro il 2025

Doveva essere uno dei simboli della nuova Roma, un’attrazione moderna in grado di offrire un’alternativa alle migliaia di monumenti storici che affollano la Capitale. Invece, a vent’anni dalla posa della prima pietra, l’ Acquario di Roma è ancora un enorme cantiere incompiuto, travolto da debiti, ritardi, contenziosi legali, investitori e investimenti che scappano. La speranza era di inaugurarlo entro il 2025, in tempo per il Giubileo, quando si prevedeva l’arrivo di 30 milioni di pellegrini e turisti. Con la morte di Papa Francesco e l’elezione del nuovo Papa Leone XIV, i turisti arrivati a Roma sono stati anche di piĂą dei 30 milioni preventivati. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: roma - acquario - anni - debiti

Acquario di Roma, 20 anni tra debiti, cause legali e ritardi: «Impossibile aprirlo entro il 2025»; Può l'Italia sopravvivere senza gli Usa? Il super debito, 25 anni di sconfitte, le ragioni per scegliere; Che fine ha fatto l'acquario di Roma.

Roma Capitale, il buco del debito si allarga - Non bastavano i 12 miliardi di euro che Roma Capitale sta ricevendo per la realizzazione dei progetti del Pnrr e per le opere ... Come scrive ilfoglietto.it