Terzo e ultimo lotto per sistemare il fosso Acqualunga, nei pressi di via Galcigliana. Il Consorzio di bonifica Medio Valdarno comunica i lavori sull’Acqualunga, dalla confluenza con il torrente Brana fino a poco a monte di via Galcigliana, tra Chiazzano e la zona industriale sul confine Agliana-Pistoia. L’intervento in corso è finanziato dalla Regione tramite fondi di Protezione Civile, per un totale di 1,8 milioni. Serviranno per riprofilatura delle sponde interne, rivestimento in scogliera del fondo alveo e piede delle nuove scarpate, nuovi rilevati arginali in destra e sinistra idraulica, protezione delle nuove scarpate con posa di biostuoia per il rinverdimento e realizzazione di un capofosso in sinistra idraulica con scarichi dotati di valvole a clapet lato fiume. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Acqualunga. Sistemazione del fosso