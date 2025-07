Il Pd cala la carta della disperazione: attaccare il governo Meloni sui centri in Albania per spostare l'attenzione dalle inchieste che travolgono, da Milano a Pesaro, il partito. Elly Schlein (nella foto) nella sua strategia, arruola anche Fratoianni e Bonelli. Il M5s si smarca e aspetta le carte dell'indagine su Matteo Ricci, candidato del campo largo per la presidenza della Regione Marche. I comunicatori del Pd si sono messi al lavoro già dall'alba con batterie di comunicati contro l'esecutivo per una polemica (vecchissima) sui costi delle strutture albanesi che ospitano gli immigrati giunti sulle coste italiane in attesa di rimpatrio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Accuse ai Cpr albanesi. Ecco il diversivo dei dem sotto inchiesta