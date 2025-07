Accoltellato nel parcheggio Lite tra colleghi finisce male Arrestato l’aggressore

Aveva vissuto per un periodo di tempo a Monterchi il 46enne accoltellato nel primo pomeriggio di mercoledì a CittĂ di Castello, anche se nel paese della Valcerfone conserva la residenza ufficiale. Chi gli ha sferrato i tre fendenti con un grosso taglierino – un giovane serbo di 21 anni, abitante nel Comune di Citerna - è intanto finito in carcere. Il ferito, per il quale i sanitari dell’ospedale tifernate hanno stilato una prognosi di 45 giorni dopo averlo medicato al braccio e all’addome e averlo dimesso – è un uomo di origine sarda, che in passato ha avuto una relazione con una donna di Monterchi e che qui era andato a convivere con lei, fino a quando il rapporto sentimentale non si è interrotto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Accoltellato nel parcheggio. Lite tra colleghi finisce male. Arrestato l’aggressore

In questa notizia si parla di: accoltellato - parcheggio - lite - colleghi

Lite condominiale a Lamezia Terme per un parcheggio, 26enne accoltellato: 21enne fermato per tentato omicidio - Una lite per un parcheggio a Lamezia Terme è degenerata in un accoltellamento: grave un 26enne, arrestato un giovane di 21 anni

Accoltellato nel parcheggio per rapina. Finisce al pronto soccorso - Aggressione violenta per rapina nella notte tra sabato e domenica, verso le 6, a Cologno Monzese, hinterland nord-est di Milano.

Scoppia la rissa nel parcheggio di un locale: 23enne accoltellato all'addome - Un ragazzino marocchino di 23 anni, residente a Parma, è stato accoltellato all'addome all'alba di domenica 8 giugno mentre si trovava nel parcheggio del locale Bikini di Cattolica, in provincia di Rimini.

Accoltellato nel parcheggio. Lite tra colleghi finisce male. Arrestato l’aggressore; Milano, detenuto in permesso di lavoro litiga con un collega e lo accoltella. In fuga, era in carcere per femminicidio. Una sua collega è svanita nel nulla; Lite per 90 euro finisce nel sangue: accoltella l’amico, condannato a 8 anni.

Accoltellato nel parcheggio. Lite tra colleghi finisce male. Arrestato l’aggressore - Tra le cause vecchie ruggini: le telecamere potranno dare ulteriori elementi . Secondo msn.com

Ha accoltellato uomo durante lite, arrestato a Castel Volturno - Il Mattino - Ha accoltellato uomo durante lite, arrestato a Castel Volturno Un cittadino tunisino irregolare accusato di tentato omicidio ... Segnala ilmattino.it