Accoltellato dopo una partita di calcio 15enne operato d’urgenza per la perforazione del fegato

Un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato dopo una partita di calcio ed è ora ricoverato in ospedale in prognosi riservata.Il fatto è accaduto a Varcaturo, dove i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania sono intervenuti nella serata di giovedì presso un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

