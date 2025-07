Accoltellato a 15 anni dopo una partita di calcio | è grave La lite nel camping poi il colpo all' addome arrestato 18enne

Erano da poco passate le 20 di giovedì 24 luglio quando i carabinieri sono intervenuti al camping Liternum, a Varcaturo (Napoli), dove un ragazzino di 15 anni era stato ferito gravemente. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Accoltellato a 15 anni dopo una partita di calcio: è grave. La lite nel camping, poi il colpo all'addome, arrestato 18enne

