Accoltella un 15enne dopo una partita di calcio | arrestato 18enne nel Napoletano

Una banale partita di calcio tra ragazzi è finita con un accoltellamento e un ferito grave. È accaduto a Varcaturo, frazione di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. I carabinieri della sezione radiomobile sono intervenuti poco dopo le 20 di ieri sera al camping Liternum, in via Foce vecchia. Ad avere la peggio un 15enne. Il minorenne è stato operato d'urgenza all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli per la perforazione del fegato ed è in prognosi riservata. Intanto, un 18enne è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. L'aggressore voleva difendere il fratello.

