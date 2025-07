Accoltella il collega al corpo e agli arti | poi durante la fuga ferisce anche poliziotto Arrestata un 21enne molto violento

Una vendetta violenta che poteva persino provocare un morto lungo una strada di CittĂ di Castello. L'allarme è scattato quando alcuni passanti hanno segnalato un’aggressione ad un uomo da parte di un giovane, probabilmente straniero, che era armato di coltello. La Polizia ha trovato il ferito a. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Il video di Emanuele De Maria che rincorre e accoltella il collega Hani Nasr davanti all’hotel Berna a Milano - Sono stati resi pubblici i video dell'aggressione di Emanuele De Maria ai danni del collega Hani Nasr avvenuta nella mattinata del 9 maggio.

Emanuele De Maria, il video in cui rincorre e accoltella il collega Hani Nasr davanti all’hotel Berna a Milano - Secondo quanto ricostruito dalle indagini, il 35enne Emanuele De Maria avrebbe colpito almeno cinque volte al collo il collega Hani Nasr, 50 anni, davanti all’ingresso dell’hotel Berna in via Napo Torriani.

Uccide una donna e accoltella un collega, il legale di Emanuele De Maria: “Voleva chiedere la semilibertĂ ” - L'avvocato Daniele Tropea ha rivelato che il suo assistito, Emanuele De Maria, il detenuto di Bollate che ha accoltellato un collega e si è tolto la vita gettandosi dal Duomo di Milano mentre era in permesso per lavoro, avrebbe voluto chiedere la semilibertĂ .

Accoltella un collega dopo un litigio, poi aggredisce gli agenti: arrestato 21enne - È stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciato per lesioni personali gravi e aggravate il 21enne che ieri, giovedì 24 luglio, ha accoltellato un collega di lavoro a Città ... Scrive corrieredellumbria.it

Accoltella il collega e tenta di ucciderlo per 90 euro ... - RomaToday - La vittima dell'aggressione, in un primo momento, aveva dichiarato di non riconoscere il suo aguzzino ... Come scrive romatoday.it