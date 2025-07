Accadde oggi | 25 luglio la caduta del Fascismo

La notizia dell’arresto di Mussolini, esautorato da Gran Consiglio del Fascismo, esplose in tutto il Paese con manifestazioni di gioia e cortei che plaudirono all’avvenimento Quella del 25 luglio 1943 è una data storica che segna la caduta del Fascismo, il regime dittatoriale di Benito Mussolini. . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Accadde oggi: 25 luglio, la caduta del Fascismo

Nel varesotto un movimento di estrema destra annuncia la "pasta tricolore" per il 25 luglio in memoria del fascismo - Un movimento neofascista con sede ad Azzate (Varese) ha annunciato di voler organizzare per il 25 luglio un ritrovo a base di pasta "per tutti gli italiani che non rinnegarono il fascismo", in risposta agli eventi organizzati da Anpi in memoria dei fratelli Cervi.

