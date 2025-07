AC Milan e PUMA presentano la nuova terza maglia 2025-2026 | VIDEO

AC Milan e PUMA, con un video promo diffuso sui social, hanno presentato la nuova terza maglia dei rossoneri per la stagione 2025-2026. AC Milan e PUMA, con un video promozionale diffuso sui social, hanno presentato ufficialmente la nuova terza maglia dei rossoneri per la stagione 2025-2026. Il kit, proposto in un brillante sunny yellow con dettagli in deep green, fonde con naturalezza l’heritage calcistico del Milan con una visione moderna e fashion-forward, come solo il club rossonero sa fare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - AC Milan e PUMA presentano la nuova terza maglia 2025-2026 | VIDEO

In questa notizia si parla di: milan - puma - terza - maglia

A.C. Milan – Maglia Prematch con Zip a 1/4, Adulto, Maglia da Calcio e da Allenamento a Maniche Lunghe, con Logo AC Milan e Puma, Prodotto Ufficiale, Unisex, Nero o Bianco – idea regalo milan - Quando hai due soldi da parte li spendi per comprare tutti i gadget o una idea regalo milan? Dai subito un’occhiata a questo prodotto: Prodotto ufficiale A.

PUMA e AC Milan svelano la nuova prima maglia 2025-2026: il comunicato - PUMA e AC Milan hanno lanciato la nuova prima maglia del Milan 2025-2026. La divisa è ispirata alle parole del fondatore Herbert Kiplin

VIDEO – PUMA e AC Milan presentano la nuova prima maglia 2025-2026 - PUMA e AC Milan, con un video promozionale diffuso sui social, hanno presentato la nuova prima maglia dei rossoneri per la stagione 2025-2026.

Nuova terza maglia @acmilan 2025-2026, la data del lancio ufficiale | #VIDEO - #ACMilan #Milan #SempreMilan @pumafootball Vai su X

Una nuova versione anche quest'anno per la terza maglia Vai su Facebook

FOTO – Ecco la terza maglia del Milan per la stagione 2025/26: il comunicato e le immagini; Milan 25-26 terza maglia svelata - In arrivo il 25 luglio; La nuova maglia Third 2025/2026 è ora disponibile in pre-order.

Milan, presentata la terza maglia della stagione 2025/26 - Sul sito del Milan è presente un comunicato dove si legge: “Il nuovo Third Kit PUMA x AC MILAN per la stagione 2025/26 è pronto a debuttare in campo durante il Pre- Scrive msn.com

Milan, disponibile pre-order la nuova Terza Maglia: debutto contro il Liverpool - Il design non è stato ancora svelato del tutto, ma farà il suo debutto il 26 luglio nella sfida contro il ... Secondo msn.com