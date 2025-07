Abbonamenti Milan a quota oltre 30mila anche grazie a Modric | il motivo

Emergono i primi numeri sulla campagna abbonamenti del Milan per la stagione 2025-2026: impennata dopo l'ingaggio di Luka Modric. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Abbonamenti Milan a quota oltre 30mila anche grazie a Modric: il motivo

Curve Inter e Milan, stretta sugli abbonamenti? La richiesta! – TS - Occhio alla nuova richiesta della Procura per stroncare le due curve di Inter e Milan. Si va verso una stretta sugli abbonamenti.

Letizia: “Ecco quello che so sulla campagna abbonamenti del Milan” - Francesco Letizia ha parlato della campagna abbonamenti del Milan e di un paio di questione ancora da definire.

Milan, al via la Campagna Abbonamenti 25/26: ecco tutti i dettagli - Il Milan dĂ il via alla campagna abbonamenti per la nuova stagione 25/26. Ecco tutti i dettagli tra novitĂ e possibili sorprese

Abbonamenti Milan 2025-2026, spunta l’effetto Modric! Dato record, i rossoneri gongolano - Spunta l’effetto Luka Modric Oggi pomeriggio alle ore 15 prenderà il via la fase di vendita libera per la campagn ... Da milannews24.com

Milan, effetto Modric: è boom di abbonamenti. Le cifre - Già 30mila abbonati, e oltre l’80% dei tifosi storici, quelli a San Siro da almeno 5 stagioni, ha rinnovato ... Riporta gazzetta.it