Abbonamenti Inter 2025-2026, si apre ufficialmente la fase dedicata agli iscritti alla waiting-list: c’è tempo fino a questa data. Il comunicato. Si è aperta oggi, venerdì 25 luglio, la fase di acquisto per i nuovi abbonamenti 2025-26 riservata agli iscritti alla waiting list. Fino a domenica 27 luglio, sarà possibile acquistare i biglietti online su inter.itabbonamenti, con la vendita libera che partirà dal 29 luglio per i possessori della Tessera Siamo Noi. Con tre diverse tipologie di abbonamento – Base, Plus e la novità Full – l’Inter offre nuove opportunità per i tifosi che desiderano essere presenti e vivere ogni istante della stagione 2025-26 al leggendario Meazza. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Abbonamenti Inter 2025-2026, aperta la fase dedicata agli iscritti alla waiting-list: c’è tempo fino a questa data

