Abbattimento del pino d' Aleppo il Comune | Tentata anche la mediazione con la proprietà Non c' è stato verso

Il pino d'Aleppo secolare che svettava in via Ciceruacchio, a Riccione, nell'area dell'ex Villa Salvatori, è stato abbattuto. In merito all’abbattimento dell’albero, che si trovava in quel luogo da oltre cento anni ed era ormai diventato un simbolo della cittĂ , il Comune intende fornire alcuni. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: abbattimento - pino - aleppo - comune

All'ordine del giorno anche l’abbattimento di un pino in corso Roma, torna a riunirsi il consiglio comuanale - Il consiglio comunale di Cesena torna a riunirsi giovedì 15 maggio, alle ore 14. I lavori saranno avviati da due interpellanze a firma dei consiglieri comunali di Cesena Siamo Noi, Marco Giangrandi e Denis Parise: la prima relativa al paesaggio naturale e seminaturale protetto del fiume Savio, la.

Pino secolare in corso Alcide De Gasperi verso l'abbattimento: "Secco e irrecuperabile" - Domani, sabato 14 giugno, verrĂ abbattuto un grande albero di pino, morto da diverso tempo, in corso Alcide De Gasperi con angolo via Pende.

Pino storico in corso Alcide De Gasperi verso l'abbattimento: "Secco e irrecuperabile" - Domani, sabato 14 giugno, verrĂ abbattuto un grande albero di pino, morto da diverso tempo, in corso Alcide De Gasperi con angolo via Pende.

Resa dei conti sull’abbattimento del pino d’Aleppo in viale Ciceruacchio a Riccione, dove sorgerà un condominio. Da una parte la... Vai su Facebook

Riccione. Al via l’abbattimento del pino Vai su X

Abbattimento del pino d'Aleppo, il Comune: Tentata anche la mediazione con la proprietà . Non c'è stato verso; Aprite un’indagine sull’abbattimento del pino d’Aleppo; Riccione, Pino d'Aleppo: niente incontro in Comune. Sit in di Lipu Rimini sul luogo dell'abbattimento.

Pino d’Aleppo abbattuto a Riccione, il Comune: “Mancavano requisiti per monumentalità” - In merito all’abbattimento del Pino d’Aleppo avvenuto nei giorni scorsi in un’area privata di viale Ciceruacchio a Riccione, il Comune di Riccione intende ... Segnala chiamamicitta.it

"Aprite un’indagine sull’abbattimento del pino d’Aleppo" - Resa dei conti sull’abbattimento del pino d’Aleppo in viale Ciceruacchio a Riccione, dove sorgerà un condominio. Si legge su msn.com