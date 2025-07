A Venezia è stato salvato il murales di Banksy The Migrant Child

È stato completato con successo il salvataggio di The Migrant Child, il murales realizzato da Banksy nel maggio 2019 sulla facciata di Palazzo San Pantalon a Venezia. Dopo sei anni di esposizione agli agenti atmosferici e a un progressivo degradamento dell’edificio, l’intervento di Banca Ifis ha messo in salvo l’opera, preservandone il valore artistico. La rimozione della porzione di muro su cui è dipinta la celebre immagine del bambino migrante è avvenuta nella notte tra il 23 e il 24 luglio, sotto la supervisione del restauratore Federico Borgogni. Il progetto è nato dalla volontà del Ministero dei Beni Culturali e si è concretizzato grazie all’impegno del Presidente di Banca Ifis, Ernesto Fürstenberg Fassio. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - A Venezia è stato salvato il murales di Banksy “The Migrant Child”

