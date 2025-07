a varese una donna violentata e picchiata a sangue dal compagno ma non vuole denunciarlo e nega lo stupro

Varese, 25 luglio 2025 –  Non parla la vittima dello stupro avvenuto a Varese nella notte tra lunedì 21 e martedì 22 luglio. Anzi nega l'accaduto. La donna, 36 anni, origini straniere, è da quella notte ricoverata all' ospedale di Circolo di Varese in gravi condizioni tanta è stata la violenza subita tra le mura domestiche. “Una violenza sessuale non si basa sui secondi”. La hostess di Malpensa molestata dal sindacalista: ecco perchĂ© la Cassazione lo rimanda davanti ai giudici Non parla con gli inquirenti nemmeno il compagno, 36 anni, cittadinanza italiana ma anche lui di origini straniere che si è avvalso della facoltĂ di non rispondere davanti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese Niccolò Bernardi che oggi ha confermato l'arresto per violenza sessuale arrivato in quasi flagranza e disposto la custodia cautelare in carcere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

