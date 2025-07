A tu per tu con Jacques Azagury lo stilista che rese sexy Lady Diana | Attraverso i miei abiti ha dichiarato al mondo la sua libertà; solo per una sua richiesta audace non l' ho accontentata

Trent'anni fa Jacques Azagury ha aiutato Lady Diana a diventare la donna che voleva essere attraverso un nuovo guardaroba: libera e in cerca di quella felicitĂ che fino ad allora non le era stata concessa. Abbiamo raggiunto il designer: ecco cosa ci ha raccontato degli ultimi anni della principessa del popolo e di quanto fosse riuscita a indossare fino alla fine le proprie emozioni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - A tu per tu con Jacques Azagury, lo stilista che rese sexy Lady Diana: «Attraverso i miei abiti ha dichiarato al mondo la sua libertĂ ; solo per una sua richiesta audace non l'ho accontentata»

In questa notizia si parla di: jacques - azagury - lady - diana

A tu per tu con Jacques Azagury, lo stilista che rese sexy Lady Diana: «Attraverso i miei abiti ha dichiarato al mondo la sua libertà ; solo per una sua richiesta audace non l'ho accontentata; Lady Diana, all’asta i suoi 5 look iconici firmati da Jacques Azagury (alla vigilia di The Crown); Diana e l'abito dei record: oltre un milione di dollari per portarsi a casa un pezzo della principessa.

Lady Diana, l'abito venduto all'asta per più di un milione di euro: è ... - Ciò significa che l'abito di Diana realizzato da Jacques Azagury ha raddoppiato il precedente record. Secondo leggo.it

'Sei una principessa': la risposta dello stilista all'audace richiesta di Lady Diana - Anche Lady Diana ricevette un “no” ad una richiesta di stile che fu respinta con eleganza dal suo stilista. Si legge su msn.com