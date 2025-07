A San Ferdinando al via la stabilizzazione integrale dei tirocinanti

Svolta storica per il comune di San Ferdinando che ha dato il via all'iter di stabilizzazione integrale dei tirocinanti di inclusione sociale Tis.¬†L'amministrazione in una nota evidenzia: "un gesto concreto, che mette al centro le persone, il lavoro e la dignit√†, segnando una nuova tappa lungo il. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it