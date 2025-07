A Roma Laura Pausini e Alanis Morissette cantano insieme Ironic

Roma, 25 lug. (askanews) - Duetto a sorpresa durante la tappa a Roma del world tour di Alanis Morissette. Sul palco dell'artista canadese è salita Laura Pausini, insieme hanno cantato "Ironic", uno dei pezzi più famosi e amati di Morissette. La performance è avvenuta all'interno della rassegna Roma Summer Fest presso la Cavea, Auditorium Parco della Musica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - A Roma Laura Pausini e Alanis Morissette cantano insieme "Ironic"

In questa notizia si parla di: roma - morissette - laura - pausini

Alanis Morissette a Roma Summer Fest 2025 - Alanis Morissette, vincitrice di sette GRAMMY Awards, sarà al Roma Summer Fest il 24 luglio 2025.L’artista canadese, che ha segnato una generazione con il suo stile inconfondibile e brani intramontabili, si esibirà in uno show che celebra il successo di "Jagged Little Pill" a trent'anni dalla sua.

Sorpresa per Laura Pausini, invitata da Alanis Morissette a salire sul palco del Roma Summer Fest per cantare insieme uno dei suoi brani più iconici, "Ironic". Leggi l'articolo completo su http://AllMusicItalia.it #AlanisMorissette #LauraPausini #Ironic https://allm Vai su X

Sorpresa per Laura Pausini, invitata da Alanis Morissette a salire sul palco del Roma Summer Fest per cantare insieme "Ironic". Vai su Facebook

Laura Pausini a sorpresa al concerto di Alanis Morissette a Roma; Alanis Morissette duetta con Laura Pausini, sorpresa all'Auditorium Roma - Video; VIDEO| Laura Pausini e il duetto inaspettato con Alanis Morissette a Roma.

Laura Pausini duetta a sorpresa con Alanis Morissette: grande emozione e abbracci sul palco - Sulle note di ‘Ironic’, esibizione sul palco del Roma Summer Fest all’Auditorium Parco della Musica. Lo riporta msn.com

Alanis Morissette e Laura Pausini, emozioni al Roma Summer Fest: il duetto a sorpresa sulle note di “Ironic” | VIDEO - Alanis Morissette e Laura Pausini insieme a Roma per un inatteso duetto su "Ironic": pubblico in piedi per entrambe ... Riporta soundsblog.it