A Roma il Chiosco Vittorio in fiamme nei giardini dell’Esquilino | Sconvolti ma pronti a ripartire

Il bar, distrutto da un incendio, era più di un punto di ritrovo per il quartiere. I titolari non si arrendono e organizzano una manifestazione solidale: "Speriamo che questa nostra vicinanza con la piazza possa portarci verso una rinascita". 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - A Roma il Chiosco Vittorio in fiamme nei giardini dell’Esquilino: “Sconvolti, ma pronti a ripartire”

Roma, a fuoco un altro chiosco: bruciato lo ‘Sponda Montesacro’ - (Adnkronos) – Ancora un chiosco a fuoco a Roma. Dopo il "Chiosco Vittorio", bruciato ieri all'interno dei giardini Nicola Calipari in piazza Vittorio, questa mattina a bruciare, poco prima delle 8, è stato "Sponda Montesacro", in Valsolda.

Incendio distrugge il chiosco “Sponda Montesacro” a Roma: le fiamme propagate da due moto - Questa mattina un incendio ha distrutto un altro chiosco a Roma: si tratta dello "Sponda Montesacro", che si trova in via Valsolda.

Roma, a fuoco un altro chiosco: bruciato lo 'Sponda Montesacro'; Incendio all'Esquilino, chiosco distrutto dalle fiamme; Roma, a fuoco il chiosco «Sponda Montesacro»: distrutte anche due moto, si indaga sull'origine dolosa.

Incendio distrugge il chiosco “Sponda Montesacro” a Roma: le fiamme propagate da due moto - Questa mattina un incendio ha distrutto un altro chiosco a Roma: si tratta dello "Sponda Montesacro", che si trova in via Valsolda ... Riporta fanpage.it

Nuovo incendio a roma, due moto in fiamme vicino al chiosco sponda montesacro dopo il rogo in piazza vittorio - Due incendi a pochi giorni colpiscono i chioschi Sponda Montesacro e Chiosco Vittorio a Roma, mentre vigili del fuoco e carabinieri indagano senza testimoni né video di sorveglianza. Come scrive gaeta.it