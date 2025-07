A Palena c' è il Villaggio dei bambini | teatro divertimento e solidarietà

A Palena torna il Villaggio dei bambini: la manifestazione dedicata ai più piccoli prenderà il via il prossimo 4 agosto nella piazzetta del Rosario, in centro storico. L’evento, giunto alla sua 24ª edizione, è organizzato dal Teatro dell’Aventino in collaborazione coni Teatri Montani e il Comune. 🔗 Leggi su Chietitoday.it