A Monza la piazza che cambierà volto | il progetto da 1,5milioni di euro

Restituire centralità, vivibilità e socialità a una delle piazze storiche del quartiere Triante. È questo l’obiettivo del nuovo progetto di riqualificazione dedicato a piazza Giovanni XXIII, per il quale la giunta comunale ha approvato il documento di indirizzo progettuale.Si tratta di un. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Colleferro Scalo. “Siamo tutti della stessa pasta, ne abbiamo le prove”. Domenica 18 Maggio alle ore 13 in Piazza San Gioacchino “pranzo all inclusive” in favore del progetto “Divento Grande” - Cronache Cittadine COLLEFERRO SCALO (Eledina Lorenzon) – Domenica 18 Maggio alle ore 13 in Piazza San Gioacchino, zona antistante la Chiesa omonima, L'articolo Colleferro Scalo.

Grandi eventi in piazza della Vittoria: progetto da 830mila euro per ospitare fino a 30mila persone - Maxi concerti, spettacoli, manifestazioni e altri eventi aperti fino a 30mila spettatori in piazza della Vittoria: questo prevede il progetto di fattibilità tecnico-economica approvato venerdì mattina dalla giunta.

