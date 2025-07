A La Plagne svetta Arensman Pogacar sempre più leader del Tour

L'olandese vince la 19esima tappa, lo sloveno a un passo dal trionfo. LA PLAGNE (FRANCIA) - Thymen Arensman vince la diciannovesima tappa del Tour de France 2025, la Albertville-La Plagne, di 93.1 km, accorciata in seguito alla scoperta di un virus in una mandria situata sul Col des Saisies.

