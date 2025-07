A Cittadella il nuovo canale del corso di laurea in Infermieristica

Importante novitĂ formativa per far fronte alla crescente domanda di professionisti infermieri: a partire dall’anno accademico 20252026, sarĂ attivato un nuovo canale del Corso di Laurea triennale in Infermieristica della sede di Monselice presso Cittadella, consolidando così il percorso di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: cittadella - canale - corso - laurea

