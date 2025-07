A che ora la Sprint e le qualifiche di F1 su TV8 GP Belgio 2025 | programma in chiaro

Domani, sabato 26 luglio, si disputeranno Sprint e qualifiche del fine settimana del GP del Belgio, facente parte del programma del Mondiale 2025 di F1, con la gara che si correrĂ nell’ambito della tredicesima tappa del calendario iridato. Per quanto concerne la tredicesima tappa del Mondiale 2025 di F1, l’evento sarĂ trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, in diretta streaming su Sky Go e NOW, ed in diretta live testuale su OA Sport. Diretta integrale di Sprint e qualifiche del sabato in chiaro su TV8 HD ed in streaming gratuito su tv8.it. Di seguito il programma completo del sabato del GP del Belgio di F1 con le dirette proposte in tv in chiaro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora la Sprint e le qualifiche di F1 su TV8, GP Belgio 2025: programma in chiaro

In questa notizia si parla di: sprint - qualifiche - belgio - programma

Super pole di Antonelli nelle qualifiche Sprint a Miami - MIAMI (USA) (ITALPRESS) – Andrea Kimi Antonelli in pole position nelle Qualifiche Sprint del Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del Mondiale di F1 e secondo weekend sprint stagionale.

Super pole di Antonelli nelle qualifiche Sprint a Miami - Il giovane pilota italiano della Mercedes mette in fila Piastri e Norris, Ferrari lontane MIAMI (USA) - Andrea Kimi Antonelli in pole position nelle Qualifiche Sprint del Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del Mondiale di F1 e secondo weekend sprint stagionale.

F1, Frederic Vasseur: “Antonelli eccezionale, noi abbiamo fatto errori nelle qualifiche Sprint” - Qualifiche Sprint a Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2025 di F1, che hanno sorriso a un eccezionale Kimi Antonelli.

PROGRAMMA GP BELGIO 2025 (F1, F2 E F3) Venerdì 25 luglio 08:45 Prove Libere F3 10:00 Prove Libere F2 12:30 Prove Libere 1 F1 14.00 Qualifiche F3 14:55 Qualifiche F2 16:30 Qualifiche Sprint F1 Sabato 26 luglio 09:15 Gara Sprint F3 12:00 Sprint F1 (1 Vai su X

F1, qualifiche e pole della sprint race del GP Belgio in diretta live; Orari TV GP Belgio 2025: diretta su Sky, differita su TV8; F1, GP del Belgio: oggi le qualifiche per la Sprint Race in programma domani.

F1, GP del Belgio: oggi le qualifiche per la Sprint Race in programma domani - Qualifiche per la Sprint Race del Gran Premio del Belgio della Formula 1 2025: al termine della giornata di questo tredicesimo appuntamento si definisce la griglia per la gara corta in programma doman ... Si legge su msn.com

F1 | GP Belgio 2025: Live Qualifiche Sprint [TEMPI E FOTO] - Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il circuito di Spa per il commento delle Qualifiche Sprint del Gran Premio del Belgio. Scrive msn.com