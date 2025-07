A che ora la finale di Darderi a Umago | programma avversario streaming

Luciano Darderi sta attraversando un ottimo periodo di forma, forse uno dei migliori della sua carriera, con il terzo turno a Wimbledon che si è trasformato in un perfetto trampolino di lancio verso la breve parentesi della stagione estiva europea sulla terra battuta. In due settimane l’azzurro ha trionfato a Bastad e adesso è in finale anche all’ATP 250 di Umago. Un ruolino di marcia eccezionale per il 23enne nativo di Villa Gesell (in Argentina), che ha collezionato ben otto vittorie consecutive e si trova ad un solo incontro da una significativa doppietta di titoli nel giro di 6-7 giorni. Darderi se la vedrà nell’ultimo atto del torneo croato sabato 26 luglio contro uno tra il bosniaco Damir Dzumhur e lo spagnolo Carlos Taberner. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora la finale di Darderi a Umago: programma, avversario, streaming

