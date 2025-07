A Carpaneto attraversamenti pedonali più sicuri

«Sono finalmente completate, e attivate, due nuove opere, che da tempo inseguivamo per migliorare la sicurezza di alcuni delicati tratti di viabilità. Da qualche giorno gli attraversamenti della Strada Provinciale di fronte all'asilo Burgazzi, e quello in ingresso di piazza Oliveti, sono. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

A Carpaneto attraversamenti pedonali più sicuri.

