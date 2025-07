A canestro sul Lungomare Le Finali del ’Toscana B3’ tra musica e intrattenimento

Quattro campi da gioco a cielo aperto e un villaggio, fatto di musica e divertimento, che celebra passione, talento ed energia: sono le Finals del Toscana B’3, torneo di basket 3x3 che dopo le 35 tappe in cui si è snodata in tutta la regione, fa tappa, per il secondo anno consecutivo, oggi e domani, in Piazza Santa Maria Luisa, con le finali e i premi assegnati nelle varie categorie, Under e Senior, maschili e femminili, cui hanno preso parte più di 3 mila atleti nei mesi estivi. L’evento, realizzato con il sostegno di Conad, e sponsorizzato da iCare Farmacity, vedrà sfidarsi sui campi allestiti vista mare, dalle 17 di oggi, 60 squadre provenienti da tutta Italia, portando in città più di 200 atleti, seguiti da eventuali accompagnatori, che potranno scoprire la città , ancora una volta luogo in cui sport e turismo si intersecano e contaminano, immersi tra le strade e le spiagge del litorale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

