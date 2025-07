A Busto arriva progetto Simba La gestione della mobilità | sostenibile sicura e digitale

Si chiama Simba: è il Sistema integrato per il monitoraggio, la pianificazione e la gestione della mobilità di Busto Arsizio pronto per essere avviato. Il progetto ridefinirà il modo di gestire la mobilità e la viabilità cittadina in maniera intelligente, collegata ai bisogni dei cittadini e profondamente sostenibile, contribuendo concretamente alla diminuzione delle emissioni di Co2, pm2.5 e pm10 e migliorando la qualità dell’aria. "La gestione della mobilità e della sicurezza stradale è al centro della nostra visione per Busto Arsizio – spiega l’assessore alla Sicurezza Matteo Sabba -. Con Simba stiamo realizzando un impegno concreto per snellire il traffico, migliorare la sicurezza e incentivare l’uso di mezzi di trasporto più moderni, agevolando e ottimizzando l’utilizzo del trasporto pubblico, anche in vista del prossimo affidamento del servizio da parte dell’Agenzia di bacino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

