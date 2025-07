A Bergamo auto sempre più vecchie ma è anche colpa del costo della vita

La crisi del mercato dell’auto fa cronaca continuata nell’informazione: è uno specchio dei tempi difficili che stiamo attraversando. Oltre ad essere stagnante il mercato del nuovo, c’è un altro dato su cui riflettere, in particolare, per quanto riguarda la nostra provincia. Nella Bergamasca infatti, secondo un’indagine di ‘Facile.it’ il parco auto in circolazione ha le rughe. Nel maggio di quest’anno, l’età media delle auto che viaggiano sulle nostre strade è arrivata a quota 12 anni, il 2,2% in più rispetto a un anno prima. Altro dato significativo in materia e che conferma la tendenza – qui la stima viene da ACI – il numero di auto diesel Euro 5 esposte a rischio di esclusione progressiva o comunque a un balzello (per ora ipotesi scongiurate e rinviate) raggiungerebbero quota 5. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

