25enne in manette per spaccio di cocaina a Taranto il padre ostacola l' arresto e insulta i poliziotti

Un giovane di 25 anni è stato arrestato a Taranto per spaccio di droga dopo un inseguimento. Denunciato anche il padre per minacce alla Polizia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - 25enne in manette per spaccio di cocaina a Taranto, il padre ostacola l'arresto e insulta i poliziotti

In questa notizia si parla di: spaccio - taranto - padre - 25enne

