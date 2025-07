25 luglio in Toscana si serve la Pastasciutta Antifascista | alcune sono gratis

Firenze, 25 luglio 2025 - Da oltre 80 anni, ogni 25 luglio, in tante piazze italiane e toscane si celebra la Pastasciutta Antifascista, una ricorrenza nata da un gesto semplice dei leggendari fratelli Cervi, che nel 1943 offrirono un piatto di pasta a tutto il paese di Campegine per festeggiare la caduta del fascismo e l'arresto di Benito Mussolini. Da allora quel momento di convivialità è diventato una ricorrenza all'insegna della memoria, della condivisione e dei valori dell'antifascismo. I circoli Arci e l’Anpi sono tra i promotori più attivi e sono tanti gli appuntamenti in Toscana. Oggi si torna dunque a tavola nelle Case del Popolo, questa volta per raccogliere fondi da devolvere ad Eyes on Hebron, uno dei progetti di Arci Firenze con e per la Palestina. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - 25 luglio, in Toscana si serve la Pastasciutta Antifascista: alcune sono gratis

Il 25 luglio a Casa Cervi torna la storica pastasciutta antifascista. Il 25 luglio 1943, 82 anni fa, la famiglia Cervi offrì pastasciutta a tutto il paese di Campegine dopo la destituzione e l’arresto di Benito Mussolini. Ancora oggi, ai Campi Rossi di Gattatico i principi Vai su Facebook

La pastasciutta antifascista in mille menu, tra memoria, tavolate e concerti - Il 25 luglio in città e provincia, dai circoli Arci all’Anpi c’è la festa ispirata al piatto preparato dai Cervi nel 1943. Secondo bologna.repubblica.it

Ecco la pastasciutta antifascista. Proprio a Casa Cervi 82 anni dopo. La memoria del gesto emblematico - Era il 1943: venne offerta dalla famiglia agli abitanti di Campegine per festeggiare la destituzione di Mussolini ... Come scrive msn.com