Zona rossa alla stazione Confcommercio | Giusto riattivarla ma servono più controlli e sanzioni rigorose

“Quella della stazione è una zona complessa, dove purtroppo non accennano ad arrestarsi fenomeni di criminalità , furti e spaccio, quindi ben venga la proroga della Zona Rossa che nelle prime settimane di applicazione ha avuto almeno un effetto deterrente verso le troppe situazioni di violenza e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Zona rossa in stazione, il Comune risponde alla Lega: “Non serve, già in atto misure di controllo rafforzato” - Bergamo. Non accenna a placarsi la polemica attorno al tema della sicurezza e alle cosiddette zone rosse in città .

No alla “zona rossa”! La mobilitazione inizia con un volantinaggio nel quartiere - Nel dibattito sulla istituenda zona rossa nel quadrante di via Roma a Treviso, si inserisce anche Coalizione civica che avvierà nei prossimi giorni un volantinaggio per scongiurare questa ipotesi che sarà ratificata il 20 maggio nel corso di un vertice che si svolgerà in Prefettura a Treviso.

Giro d'Italia, città blindata: strade e viali offlimits, zona rossa in centro - Cinque giorni tra sport, festa e forti disagi. Lecce si prepara ad accogliere una delle tappe del Giro d?Italia 2025, con l?arrivo previsto per martedì 13 maggio.

Zona rossa alla stazione, Confcommercio: Giusto riattivarla, ma servono più controlli e sanzioni rigorose; Proroga della zona rossa, Confesercenti e Ascom favorevoli: «Condividiamo la scelta»; Stazione 'zona rossa', plaudono Lega e Confcommercio, per Ucic aumentano esclusione sociale e repressione.

Pisa, torna la zona rossa al quartiere Stazione: "Misura a tutela della legalità e del decoro urbano" - "Accolgo con grande soddisfazione la decisione assunta stamani in Prefettura di istituire nuovamente la zona rossa nel quartiere Stazione". Lo riporta gonews.it

Sicurezza, 'zona rossa' alla stazione e Municipale: l'estate 'calda' della politica pisana - Botta e risposta fra le forze politiche sulla misura preventiva disposta dalla Prefettura e sul nuovo cambio al vertice del Corpo ... Da pisatoday.it