Zibido in piazza i lavoratori ZAF lasciati a casa per cessata attività

Zibido — Ancora in piazza i lavoratori della ZAF, licenziati dall’oggi al domani senza alcun preavviso. Questo pomeriggio, i 50 dipendenti hanno dato vita a un presidio di protesta davanti alla sede di Badile, lungo la ex statale 35 dei Giovi. Una mobilitazione che andrà avanti ad oltranza, con il supporto di diverse sigle sindacali, tra cui la Fiom-Cgil rappresentata da Emanuele Morosi. L’azienda, che si è rifiutata di aprire una trattativa, ha deciso di procedere con la cassa integrazione per cessata attività . «È una tragedia. La fabbrica che chiude e licenzia i suoi lavoratori resta come una cattedrale svuotata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Zibido, in piazza i lavoratori ZAF lasciati a casa per cessata attivitÃ

