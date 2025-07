Zelensky al capolinea?

Vedo che Zelensky comincia a essere criticato anche in Europa dopo che, invece di abolire la corruzione, ha abolito l’ente che indagava sulla corruzione. E poi c’è il fatto che il suo mandato è scaduto e non ha indetto le elezioni. Aldo Samperi via email Gentile lettore, il mandato è scaduto il 20 maggio 2024, ma Zelensky aggiunse un discutibile codicillo alla legge marziale vietando le urne in tempo di guerra, con ciò scavalcando la Costituzione e prorogandosi il mandato a tempo indefinito: finchĂ© c’è guerra, lui rimarrĂ al potere. I governi occidentali sorvolarono su tale “piccolo” golpe bianco. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

In questa notizia si parla di: zelensky - mandato - capolinea - tempo

Trump alla Nbc: “Putin e Zelensky si odiano. La pace può non essere possibile”. Poi: “Non cerco un terzo mandato” - Anche Trump comincia a pensare che "Forse non è possibile", ha detto in un'intervista a Nbc News. "C'è un odio tremendo, stiamo parlando di un odio tremendo tra questi due uomini (Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin, ndr) e tra i generali.

Trump: «No al terzo mandato, odio tremendo tra Putin e Zelensky, forse la pace è impossibile. La Groenlandia? Non escludo la forza militare» - «Non cerco un terzo mandato»: lo ha detto Donald Trump, secondo le anticipazioni di una una intervista a Nbc che sarà diffusa stasera.

Trump: «Troppo odio tra Putin e Zelensky, forse impossibile la pace in Ucraina». E sul terzo mandato: «Non intendo candidarmi» - Le notizie di domenica 4 maggio sul conflitto in Ucraina, in diretta. Putin: «Con il tempo ci sarà una riconciliazione».

Zelensky: "Contiamo sugli Usa, l'Europa non ha gli stessi mezzi" Vai su Facebook

Cosa succede se l’Ucraina va a nuove elezioni?.

Zelensky al capolinea? - Vedo che Zelensky comincia a essere criticato anche in Europa dopo che, invece di abolire la corruzione, ha abolito l’ente che indagava sulla corruzione. Scrive lanotiziagiornale.it

È scaduto il mandato di Volodymyr Zelensky - Lunedì è ufficialmente scaduto il mandato da presidente di Volodymyr Zelensky, cinque anni dopo il suo insediamento alla Bankova, il palazzo presidenziale ucraino, avvenuto il 20 maggio 2019. Da ilpost.it