Un colpo basso, sotto la cintura. Come se ne sono visti tanti, in questi anni. La Cina continua a lavorare ai fianchi dell’Europa, proprio nei giorni delle celebrazioni dei 50 anni di relazioni tra Dragone e Vecchio continente, dalla Germania arriva l’allarme. L’ennesimo. Pechino sta manomettendo il prezzo dello yuan per danneggiare le imprese europee. Tutto drammaticamente vero secondo gli economisti del German economic insitute. Che cosa vuol dire uno yuan troppo debole? Ciò significa, in termini reali, che per un europeo comprare prodotti cinesi costa di meno ma, nella stessa misura in senso opposto, i beni europei sono più costosi per i consumatori cinesi. 🔗 Leggi su Formiche.net

Yuan debole per soffocare l'Europa. Il nuovo trucchetto di Pechino