YouTube e Google Photos accendono l’IA | le foto prendono vita in video animati C’è un rischio ripetitività?

Spinge forte sull’IA, Google, che tiene a battesimo nuovo funzioni per gli Shorts e Google Foto. Le immagini diventano video Shorts tramite effetti predefiniti. Saremo inondati da contenuti tutti uguali?. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - YouTube e Google Photos accendono l’IA: le foto prendono vita in video animati. C’è un rischio ripetitività ?

