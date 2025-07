Xi | attuali sfide Ue non vengono da Cina

9.00 Le sfide attuali "che l'Ue affronta non provengono dalla Cina". E' quanto ha detto il presidente Xi incontrando a Pechino i vertici Ue, Costa e von der Leyen, rimarcando la "necessitĂ di gestire le differenze e gli attriti". Xi ha detto di sperare che "l'Ue mantenga aperti i suoi mercati su commercio e investimenti", astenendosi dal ricorrere a a "strumenti economici e commerciali restrittivi". Entrambe le parti "dovrebbero approfondire il partenariato green e digitale e promuovere investimenti e cooperazione reciproci". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

“L’identità costituzionale europea: sfide attuali e prospettive future”, convegno con Mulè - ROMA – Lunedì 9 giugno, alle ore 10, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolge il convegno “L’identità costituzionale europea: sfide attuali e prospettive future”.

Xi, 'attuali sfide dell'Ue non provengono dalla Cina' - Le sfide attuali "che l'Ue affronta non provengono dalla Cina". E' quanto ha detto il presidente Xi Jinping incontrando i presidenti del Consiglio e della Commissione, europei Antonio Costa e Ursula von der Leyen, rimarcando la "necessitĂ di gestire le differenze e gli attriti".

Al #CaeCommercio, abbiamo discusso del negoziato UE- Usa sui dazi, degli accordi di libero scambio e dei rapporti commerciali UE-Cina. Grande unità tra i partner, l’Italia sostiene gli sforzi della @EU_Commission, per centrare gli obbiettivi e vincere le sfide Vai su X

Cina, la sfida dei blogger nazionalisti contro l'Occidente - essere preso di mira per aver sostenuto che la Cina non poteva permettersi più l'attuale approccio "zero casi Covid" e forse avrebbe ... Come scrive repubblica.it