Pubblicato il video promo di X Factor 2025, con la nuova giuria e la presentratrice Giorgia, ecco la data della prima puntata di audizioni. Fare il giudice di X Factor non è una cosa semplice: stare a quel tavolo implica diventare mentore e guida per ragazzi e ragazze che hanno tante storie e tanti background diversi tra loro, che anche se partono con poca esperienza possono trasformarsi e vivere un percorso di crescita autentico. E questo vale sia per chi viene preso in squadra con sé, sia per gli altri che non sono mai soltanto “giudicati”. I giudici di X Factor devono dare agli aspiranti concorrenti un proprio tocco, quello che si può definire l’ X Factor Touch, che li possa aiutare a conoscersi meglio ma anche a scoprire di aver dentro qualcosa di speciale. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - X Factor 2025, il video promo e la data di inizio delle audizioni