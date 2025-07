WWE | Possibile cambio di brand per Jimmy Uso

Jimmy Uso potrebbe essere pronto per un importante cambio di roster. La star di SmackDown, sarebbe infatti al centro di discussioni interne per un possibile passaggio a Monday Night RAW, e il cambiamento potrebbe avvenire prima del previsto. Durante l'ultimo episodio di WrestleVotes Radio  su WrestleBinge, JoeyVotes e TC hanno affrontato le crescenti speculazioni sul futuro di Uso. Secondo quanto riferito, ci sarebbero reali conversazioni dietro le quinte sull'idea di trasferire Jimmy a RAW subito dopo SummerSlam. Una fonte avrebbe dichiarato: "Ci sono discussioni backstage per spostare Jimmy Uso a RAW.

