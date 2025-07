Stephanie McMahon è tornata sugli schermi della WWE durante Evolution, e non si è trattato solo di un’apparizione simbolica: il suo breve segmento dopo il match aveva lo scopo preciso di mettere sotto i riflettori un’altra persona. La WWE sta infatti preparando un grande push per la rising star Stephanie Vaquer, e il suo momento condiviso con McMahon non è stato affatto casuale. Durante l’ultima puntata di WrestleVotes Radio su WrestleBinge, JoeyVotes ha rivelato che la WWE ha voluto intenzionalmente accostare Vaquer a Stephanie McMahon subito dopo la sua vittoria nella Women’s Battle Royal a Evolution. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: La compagnia investe su Stephanie Vaquer, push, promozione e futuro da top star