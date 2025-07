Wuchang | Fallen Feathers oltre 130.000 giocatori contemporanei su Steam ma boom di recensioni negative

Il debutto di Wuchang: Fallen Feathers, il nuovo soulslike sviluppato da Leenzee Games, ha scosso Steam con numeri da record: oltre 130.000 giocatori contemporanei nelle prime 24 ore, superando titoli come Lies of P, Lords of the Fallen e The First Berserker: Khazan. Tuttavia, quello che sembrava essere un lancio di successo si è trasformato in un caso emblematico di come la popolarità iniziale non sempre corrisponda a una buona accoglienza critica da parte del pubblico. Infatti, come leggiamo su SteamDB le recensioni degli utenti sullo store digitale di Valve hanno rapidamente fatto scivolare il titolo nella categoria “Estremamente Negative”, ora leggermente risalita a “Per lo più negativa”. 🔗 Leggi su Game-experience.it

