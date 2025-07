wta praga 2025 noskova e bouzkova approdano in semifinale

Il torneo WTA di Praga è giunto al terzultimo atto: le giocatrici entrano in campo per disputare i match dei quarti di finale. In attesa del completamento dell’ultimo match, il tabellone parla marcatamente ceco con tre giocatrici di casa tra le prime quattro del torneo. Rispettano il pronostico favorevole e passano il turno Linda Noskova e Marie Bouzkova. In apertura di programma la ceca Tereza Valentova si conferma come sorpresa del torneo e si aggiudica il confronto tra le outsider che hanno presso possesso dell’ultimo quarto di tabellone. La numero 106 del ranking travolge 6-2 6-0, in un’ora e nove minuti, la francese Jessika Ponchet. 🔗 Leggi su Oasport.it

