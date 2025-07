Women from Thracia | allo Sbarello la band rock-grunge jesina tra cover e inediti

Il cartellone di Jesi Music Festival prosegue con il live di “Women from Thracia”. Domani (venerdì 25 luglio) ore 21 allo chalet lo sBARello dei Giardini pubblici di Viale Cavallotti di Jesi.«Il cuore pulsante di Jesi Music Festival è da sempre la valorizzazione non solo della buona musica ma. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Venerdì 25 Luglio, i WOMEN from THRACIA saliranno sul palco dello sBARello per un concerto rock-grunge che ti farà tornare dritto negli anni ’90! Nirvana, Smashing Pumpkins, Jet, Marilyn Manson, Depeche Mode… e tanta energia sul palco. Se ti piace i Vai su Facebook

