Witkoff falliti i negoziati a Doha per l' egoismo di Hamas

L'inviato speciale Usa Steve Witkoff parla di fallimento dei colloqui di Gaza a Doha legato alla posizione "egoistica" di Hamas. "Abbiamo deciso di ritirare il nostro team" dal Qatar dopo "l'ultima risposta di Hamas che mostra chiaramente una mancanza di volontĂ di arrivare ad un cessate il fuoco " nella Striscia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Witkoff, falliti i negoziati a Doha per l'egoismo di Hamas

Gaza, Israele prepara un "attacco senza precedenti" su Khan Younis | Giovani ebrei aggrediscono musulmani a Gerusalemme | Media: "Hamas ha accettato proposta di tregua di Witkoff" - Il gruppo fondamentalista arabo ai suoi concittadini: "Non accettate gli aiuti di Ghf, c'è Tel Aviv dietro".

I media: «Sì di Hamas alla tregua proposta da Witkoff». L'Idf: «Attacco senza precedenti a Khan Yunis». Disordini a Gerusalemme - Decine di adolescenti israeliani di destra hanno aggredito commercianti e residenti musulmani nella Città Vecchia in occasione del Giorno di Gerusalemme, al grido di «Morte agli arabi», come mostrano video e foto sui social.

Il ministero degli Esteri iraniano, Araghchi, ha dichiarato: La mozione di annessione della Cisgiordania è la prova dell'espansionismo di Israele; Guerra MO, Tel Aviv: Gaza sarà ebraica.

