Willie Peyote | Il CEO di Spotify investe milioni in droni militari paga la festa di Trump e nessun artista parla

Willie Peyote, in concerto a Napoli sabato 19 luglio, si è scagliato contro il CEO di Spotify, Daniel Ek, a seguito dei suoi investimenti in droni militari. "Tutti gli artisti si schierano dicendo Free Palestine, ed è sacrosanto dirlo, ma poi nessuno parla di questa cosa" afferma il rapper torinese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

