Wiam Maher Najib Wahhab | Per 50 anni ho difeso la Palestina da Israele ma ci hanno portato a considerare il suo intervento come una salvezza

Regge, anche se non si sa per quanto tempo ancora, la fragile tregua tra clan beduini e la comunità drusa di Suwayda, città nel sud della Siria. Dal 13 luglio scorso, da quando sono iniziati i violenti scontri tra le due comunità , sono morte oltre 1000 persone. Difficile fare una stima esatta delle vittime, dal momento che a nessuno è permesso l’ingresso in città . I drusi sono una minoranza religiosa, che ha avuto origine nel decimo secolo, come diramazione dell’Islam sciita. Nel Paese levantino, sono circa 750mila, concentrati per lo più nella provincia meridionale di Suwayda e in alcuni sobborghi della capitale Damasco, tra cui Jaramana (dove è presente anche un grande campo profughi palestinese) e Ashrafiyat Sahnaya. 🔗 Leggi su Follow.it

