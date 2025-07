West Nile virus in Campania 9 ricoverati dopo il focolaio a Baia Domizia nel Golfo di Gaeta | i sintomi

Raddoppiato il numero di casi di West Nile virus in Italia, dopo che un cluster è emerso a Baia Domizia in Campania: quali sono i sintomi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - West Nile virus in Campania, 9 ricoverati dopo il focolaio a Baia Domizia nel Golfo di Gaeta: i sintomi

In questa notizia si parla di: west - nile - virus - campania

West Nile, donna morta a Roma: era ricoverata con febbre e in stato confusionale. Sei casi nel Lazio, 2 pazienti gravi a Latina - Una donna di 82 anni residente a Nerola, Roma, è deceduta all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, Latina, per virus West Nile.

West Nile, l’entomologo: “Con il caldo estremo zanzare più letali” - Fabrizio Montarsi, responsabile del monitoraggio dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie: “Il ciclo vitale degli insetti accelera: quest’anno ne abbiamo trovati di positivi al virus già a metà giugno”

West Nile, aumentano i contagi. Il ministero rafforza i controlli - Attivato il numero 1500 per dare informazioni ai cittadini. Oggi il vertice tra gli infettivologi del Lazio, la regione più colpita

IN CAMPANIA 8 CASI DI WEST NILE, 4 SONO IN RIANIMAZIONE Sono otto i casi di infezione da virus del West Nile, quattro gravi, in rianimazione, negli ospedali Moscati di Aversa e Cotugno di Napoli. Lo scrive Il Mattino evidenziando che si tratta Vai su Facebook

West Nile: in #Campania e nel #Lazio cresce il numero di persone colpite dal virus trasmesso dalle #zanzare. Febbre e mal di testa, i sintomi più comuni… mentre si bonificano le aree a rischio. #Tg1 Enzo Miglino Vai su X

Virus West Nile in Campania: De Luca rassicura, Situazione sotto controllo; Otto casi di West Nile in Campania: cosa sta succedendo; West Nile, l’allarme corre sulle ali: 455 casi in Italia, Campania epicentro con 81 ricoveri.

West Nile, casi in aumento: 8 ricoverati in Campania, 2 nuovi contagi nel Lazio. Come difendersi - Dopo il decesso di una donna di 82 anni a Latina lo scorso 20 luglio, altri contagi sono stati confermati e, nell'arco di poche ore, il numero ... Si legge su msn.com

Aumentano i casi di West Nile, 9 ricoverati in Campania - Resta alta l'attenzione sulle misure di prevenzione: oltre ai piani di disinfestazione sul territorio, sono ... Si legge su ansa.it