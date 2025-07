West Nile trappole per mappare le zanzare portatrici del virus

A caccia di zanzare portatrici del virus West Nile nella provincia di Caserta dove la Asl, nei comuni che hanno registrato casi dell'infezione, ha incrementato l'installazione di trappole per verificare la presenza e l'eventuale incremento della Culex, l'insetto considerato principale vettore per. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: west - nile - trappole - zanzare

West Nile, donna morta a Roma: era ricoverata con febbre e in stato confusionale. Sei casi nel Lazio, 2 pazienti gravi a Latina - Una donna di 82 anni residente a Nerola, Roma, è deceduta all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, Latina, per virus West Nile.

West Nile, l’entomologo: “Con il caldo estremo zanzare più letali” - Fabrizio Montarsi, responsabile del monitoraggio dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie: “Il ciclo vitale degli insetti accelera: quest’anno ne abbiamo trovati di positivi al virus già a metà giugno”

West Nile, aumentano i contagi. Il ministero rafforza i controlli - Attivato il numero 1500 per dare informazioni ai cittadini. Oggi il vertice tra gli infettivologi del Lazio, la regione piĂą colpita

West Nile, in provincia Caserta trappole per monitorare zanzare. Segnalati volatili morti dopo alert Asl,sono animali sentinella #ANSA Vai su X

“Piano d’emergenza”. Virus West Nile, morti e ricoveri in Italia: l’annuncio, cosa succede Vai su Facebook

West Nile, in provincia Caserta trappole per monitorare zanzare; West Nile, trappole dell'Asl Caserta per monitorare le zanzare. Allarme per la morte di cornacchie a Lusciano; West Nile, l’entomologo: “Con il caldo estremo zanzare più letali”.

West Nile, in provincia Caserta trappole per monitorare zanzare - A caccia di zanzare portatrici del virus West Nile nella provincia di Caserta dove la Asl, nei comuni che hanno registrato casi dell'infezione, ha incrementato l'installazione di trappole per verifica ... Segnala ansa.it

Allarme West Nile a Caserta: trappole anti-zanzare per contenere la diffusione del virus - West Nile a Caserta: la Asl intensifica il monitoraggio con trappole contro le zanzare Culex, dopo l’aumento dei casi. Si legge su 41esimoparallelo.it